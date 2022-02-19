Сент-Пол, США, 19 февраля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 19 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Кирилл Капризов

Игра проходила на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и закончилась в пользу гостей со счетом 2:6.

В составе победителей шайбы забросили оформивший в матче хет-трик Мейсон Марчмент (11-я и 13-я минуты и 55-я, в пустые ворота), Энтони Дюклер (29-я), Аарон Экблад (42-я, в большинстве) и Картер Верхаге (54-я, в пустые ворота).

У «Миннесоты» голами отметились российский нападающий Кирилл Капризов (8-я, в большинстве), также отдавший один голевой пас, и Матс Цуккарелло (50-я, при игре 6×4).

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский смог отразить 24 из 26 бросков по своим воротам. Российский защитник «Миннесоты» Дмитрий Куликов не отметился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Флорида» 20 февраля на выезде встретится с клубом «Чикаго Блекхоукс», а «Миннесота» днем позже также в гостях сыграет с командой «Эдмонтон Ойлерз».