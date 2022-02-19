Москва, , 09:28 — REGNUM Специалисты предприятий Роскосмоса начали подготовку стартового комплекса «Восток» космодрома Байконур к запуску ракеты с пакетом спутников британской компании OneWeb. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Космодром Байконур Roscosmos.ru

В настоящее время на стартовом комплексе ведутся работы по сборке схем систем управления и приёму компонентов ракетного топлива. Подготовка стартового комплекса продлится до вывоза из монтажно-испытательного корпуса ракеты-носителя.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и спутниками OneWeb назначен на 5 марта 2022 года. Планируется, что в результате этого запуска группировка спутников британской компании пополнится 36 космическими аппаратами.

Предыдущий запуск спутников OneWeb проводился с космодрома Куру во Французской Гвиане. В ночь с 10 на 11 февраля ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат-М» успешно вывела на орбиту 34 спутника.

Британская компания OneWeb формирует группировку околоземных спутников для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет. Запуски проводятся российскими носителями по контракту с Главкосмосом — внешнеэкономическим подразделением Роскосмоса. На орбиту уже выведено 394 из планируемы 648 спутников.

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