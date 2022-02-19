Турочакский район, Алтай, , 09:23 — REGNUM В Турочакском районе Республики Алтай задержан 46-летний местный житель по обвинению в убийстве подруги жены. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, преступление произошло вечером 14 февраля в селе Кебезень.

На месте происшествия. Алтай СУ СКР по Республике Алтай

В тот день супруги распивали у себя дома спиртное. К вечеру, опьянев, жена обвиняемого ушла спать. В это время в гости пришла подруга женщины, которая присоединились к распитию спиртного. По данным следствия, охмелев, она начала жаловаться мужчине на измену своего мужа. Хозяин дома предложил закончить неприятный разговор, однако потерпевшая не реагировала.

«Разозлившись на гостью злоумышленник схватил со стола кухонный нож, клинком которого с приложением значительной физической силы нанес потерпевшей несколько ударов в область живота, отчего последняя упала, не подавая признаков жизни», — отметили в управлении.

На следующее утро мужчина решил избавиться от тела, попытавшись расчленить и сжечь в печи бани. Однако это у него не получилось, после чего он положил останки в мешок и оставил в погребе.

Тем временем, забеспокоившиеся родственники покойной обратились в полицию. К настоящему времени задержанному предъявлено обвинение в убийстве, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.