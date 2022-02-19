Салехард, 19 февраля, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В Ноябрьске и Новом Уренгое Ямало-Ненецкого АО больницы начинают возвращать к привычному режиму работы. Об этом сообщает оперштаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

В Новом Уренгое 21 февраля откроются стационарные отделения, кроме фтизиатрического, кожно-венерологического и оториноларингологического. Также госпитализация возобновляется в Ноябрьске.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее они использовались под пациентов с коронавирусом.