Донецк, , 09:22 — REGNUM ВСУ обстреляли н. п. Саханка в ДНР из артиллерии, выпустили 16 снарядов калибром 122 мм (запрещены минскими соглашениями). Об этом 19 февраля сообщил представительство ДНР в СЦКК.

МГБ ДНР Mgbdnr.ru

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Обстрелы со стороны н. п. Широкино зафиксированы в 08:05 мск.

Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область (РФ) в связи с угрозой от Киева.