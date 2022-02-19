Роли, США, , 09:17 — REGNUM Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» обыграл команду «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 19 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Свечников nhl.com

Игра проходила на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли и закончилась в пользу хозяев со счетом 5:3.

В составе победителей голами отличились Брэди Шей (11-я минута), финский форвард Еспери Котканиеми (26), Джейккоб Слэвин (40) и оформивший в матче дубль российский нападающий Андрей Свечников (47-я в большинстве и 60-я, в пустые ворота).

У «Предаторз» шайбы забросили Люк Кунин (39-я), Филип Форсберг (55-я, при игре 6×5) и Таннер Жанно (58-я, при игре 6×5).

Также Свечников отдал одну результативную передачу. Российский форвард «Нэшвилла» Яков Тренин не отметился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Каролина» 20 февраля на выезде встретится с клубом «Питтсбург Пингвинз», а «Нэшвилл» 23 февраля также в гостях сыграет с командой «Флорида Пантерз».