Москва, , 09:10 — REGNUM Преподаватель Института мировой экономики и бизнеса РУДН, прокурор Мария Кормилицына напомнила, что одновременно с правом на получение пенсий возникает и обязанности, о которых мало кто из граждан помнит. Об этом она рассказала в интервью агентству «Прайм».

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

К примеру, существует статья 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая устанавливает ответственность за хищение в сфере социальных выплат. В ней речь идет о нанесении материального ущерба. как бюджетам, так и внебюджетным фондам, к которым относится Пенсионный фонд России (ПФР).

Так, под хищениями понимаются выплаты, которые могут быть получены путем обмана, когда гражданин предоставляет заведомо недостоверные сведения, дающие право на социальную выплату.

В ситуации, когда гражданин получает пенсию законно, но в какой-то момент теряет право на нее из-за изменения жизненных условий, это будет расцениваться, как пассивный обман. Также ответственность можно понести за недостоверность ряда сведений. К примеру, гражданин может утаивать информацию о смене места жительства.

Встречаются и другие нарушения. В частности, гражданин может получать доплаты от ПФР на содержание нетрудоспособных членов семьи, не уведомляя ПФР о том, что иждивенец в реальности получил работу. Кроме того, запрещено получать определенные виды доплат и при этом осуществлять трудовую деятельность.