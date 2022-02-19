Автор мультфильма «БоксБалет» может не попасть на премию «Оскар»
Санкт-Петербург, 19 февраля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Режиссёр мультфильма «БоксБалет» Антон Дьяков может не принять личного участия в церемонии вручения кинопремии «Оскар» из-за трудностей при организации поездки. Об этом режиссёр рассказал на пресс-конференции на площадке петербургского пресс-центра ТАСС.
Дьяков рассказал, что ранее он никогда не был в США. Он добавил, что в настоящее время для поездки требуется не только виза, но и определённые прививки.
«Видимо, не самое весёлое время для оскаровских вояжей», — отметил режиссёр.
Он подчеркнул, что в организации возможной поездки ему помогают люди со студии. Также Дьяков добавил, что получил приглашение от американского мультипликатора Джона Маскера, работавшего над фильмами Disney «Русалочка» и «Алладин».
"Чем это всё кончится — я абсолютно не знаю», — подытожил Дьяков.
Мультфильм «БоксБалет» претендует на победу в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм» американской кинопремии «Оскар». Церемония вручения премии назначена на 27 марта.