Санкт-Петербург, 19 февраля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Режиссёр мультфильма «БоксБалет» Антон Дьяков может не принять личного участия в церемонии вручения кинопремии «Оскар» из-за трудностей при организации поездки. Об этом режиссёр рассказал на пресс-конференции на площадке петербургского пресс-центра ТАСС.

Марина Александрова ИА REGNUM Антон Дьяков (режиссёр мультфильма «БоксБалет»)

Дьяков рассказал, что ранее он никогда не был в США. Он добавил, что в настоящее время для поездки требуется не только виза, но и определённые прививки.

«Видимо, не самое весёлое время для оскаровских вояжей», — отметил режиссёр.

Он подчеркнул, что в организации возможной поездки ему помогают люди со студии. Также Дьяков добавил, что получил приглашение от американского мультипликатора Джона Маскера, работавшего над фильмами Disney «Русалочка» и «Алладин».

"Чем это всё кончится — я абсолютно не знаю», — подытожил Дьяков.

Мультфильм «БоксБалет» претендует на победу в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм» американской кинопремии «Оскар». Церемония вручения премии назначена на 27 марта.