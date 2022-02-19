Снежинск, Челябинская область, 19 февраля, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В Снежинске Челябинской области местный житель стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Безработные

По данным следствия, мужчина 1983 гола рождения был на учёте в качестве безработного. Он получал пособие, хотя, как выяснилось позже, работал по договору гражданско-правового характера.

Теперь ему грозит арест до четырёх месяцев. Суда гражданин дожидается на свободе.