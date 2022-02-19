Ростов-на-Дону, , 08:59 — REGNUM В Ростовской области развернули городки жизнеобеспечения для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщили ИА REGNUM в донском управлении МЧС России.

МЧС России Иван Шилов © ИА REGNUM

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В ночь на 19 февраля специалисты Донского спасательного центра приступили к развёртыванию городков жизнеобеспечения. Всего для оказания помощи задействовано более 400 человек и 150 единиц техники. Городки жизнеобеспечения возводят в населённых пунктах Матвеев Курган и Весело-Вознесенка.

Донское управление МЧС России по Ростовской области приведено в режим повышенной готовности.

Напомним, что врио главы МЧС РФ Александр Чуприян в ходе совещания в Ростове-на-Дону поручил подготовить перечень регионов России, готовых принять эвакуированных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также создать на каждом пункте временного размещения бригады, которые будут отвечать за предоставления выплат перемещенным жителям ДНР и ЛНР.

ИА REGNUM сообщало, что в связи с обострением ситуации в Донбассе и эвакуацией мирного населения в Ростовской области введён режим повышенной готовности. На Дону развернут до 10 тыс. мест для мирных граждан Донбасса, вынужденных покинуть свои дома. Первые автобусы с жителями Донбасса, вынужденными покинуть свои дома, в Ростовскую область прибыли вечером 18 февраля.

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