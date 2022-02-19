Барнаул, , 08:56 — REGNUM Из-за «Омикрона» оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 19 февраля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2756 человек (+12 за сутки).

В услових коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

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Кроме этого, 251 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (+45 за сутки).

Держится высокая заболеваемость среди детей: с начала нового учебного года выявлены уже 23 020зараженных коронавирусом (+742 за сутки).

Число тестирований на коронавирус увеличилось до 21 018 (на 338 больше, чем сутками ранее). Выявлены 4175 новых носителей (на 71 человек меньше, чем сутками ранее). Количество заболевших пневмонией и ОРВИ увеличилось:28 637 (+148 за сутки) и 162 700 (+3808 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных осталось увеличилось до 496 (+36 за сутки). Из них 168 подключены к аппаратам ИВЛ (0 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 9217 человек, причём 20 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 204 250 человек. Выздоровели 142 332 человек (+ 6 086 за сутки).