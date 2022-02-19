Москва, , 08:55 — REGNUM США пытаются оказать давление на РФ и обесценить предложения по гарантиям безопасности, утверждая об ответственности РФ за эскалацию на Украине, отмечается в сообщении на странице посольства РФ в Вашингтоне (США) в Facebook.

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РФ не раз заявляла об отсутствии каких-либо планов агрессии «против братского украинского народа», отметил посол РФ Анатолий Антонов.

«Утверждения об ответственности РФ за эскалацию нельзя расценить иначе как попытку оказать давление и обесценить предложения РФ по гарантиям безопасности», — добавил он и подчеркнул, что готовность РФ принять у себя мирных жителей Донбасса «воспринимается Вашингтоном как элемент пропаганды».

Также Антонов отреагировал на заявление Вашингтона о том, что эвакуация жителей ДНР и ЛНР — предлог для наступления на Украину. Он назвал это «очередным витком американской дезинформации» и предложил авторам заявлений лично посетить Донбасс и узнать о трагических последствиях военной помощи, которую США оказывают Украине.