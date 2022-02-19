Варгашинский район, Курганская область, 19 февраля, 2022, 08:45 — ИА Регнум. В Курганской области житель Варгашинского района осуждён за ряд преступлений. Об этом сообщает региональное управление СКР.

ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти Гранаты и порох

По данным следствия, 13 марта этот 48-летний гражданин поссорился со своей сожительницей и угрожал ей убийством. Гражданка обратилась в правоохранительные органы.

Затем злоумышленник направил охотничье ружьё на полицейских, однако его действия были пресечены. А в доме стражи порядка нашли патроны и охотничий порох. Также ему вменили изготовление патронов.

Вину свою мужчина признал. Суд отмерил ему три года и четыре месяца ограничения свободы и оштрафовал на 20 тыс. рублей.