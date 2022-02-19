Лондон, , 08:37 — REGNUM В Национальном архиве Великобритании найден документ 1991 г., в котором страны Запада заявили о неприемлемости расширения НАТО на восток, пишет Spiegel.

НАТО Nato.int

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Документ под грифом «секретно» обнаружил профессор Бостонского университета Джошуа Шифринсон. В нем содержится протокол встречи представителей внешнеполитических ведомств США, Франции, Британии, ФРГ 6 марта 1991 г. в Бонне. Темой переговоров была безопасность в Восточной и Центральной Европе.

Как следовало из документа, участники встречи согласились, что членство стран Восточной Европы в НАТО «неприемлемо».

"В ходе переговоров «2+4» мы ясно дали понять, что НАТО не будет расширяться дальше Эльбы. … Мы не можем предложить членство в НАТО Польше и другим», — отметил представитель МИД ФРГ Юрген Хробог.

Такой же позиции, по документу, придерживался представитель США Раймонд Зейтц:

«НАТО не должна расширяться на восток ни формально, ни неофициально».