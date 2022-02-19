Москва, , 08:36 — REGNUM Запрос доступа к видеокамере, микрофону и данным при установке приложений на смартфон может свидетельствовать о том, что эти программы используются злоумышленниками. Об этом рассказал доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин агентству «Прайм».

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Эксперт порекомендовал внимательно следить за правами, которые выдаются мобильным приложениям при установке. Некоторые приложения запрашивают доступ к видеокамере или хранящимся на устройстве данным, хотя это не требуется для их работы.

Кашкин объяснил, что такие приложения могут использоваться злоумышленниками для сбора ваших персональных данных. Далее данные могут автоматически собираются и хранятся в различных базах.

«Последующая судьба таких данных может быть весьма разнообразной», — предупредил специалист по информационной безопасности.

Он добавил, что об активности вредоносных программ на смартфоне также могут свидетельствовать внезапный перегрев устройства в состоянии покоя и быстрая потеря заряда аккумулятора. Эксперт порекомендовал регулярно обновлять пароли от смартфона и установленных на нём приложениях и не подключаться к подозрительным Wi-Fi-сетям.

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