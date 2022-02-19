Петропавловск-Камчатский, 19 февраля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. На внутреннем рейде Авачинской бухты на Камчатке были проведены профилактические гранатометания, которые с противодиверсионной целью выполнили экипажи кораблей охраны водного района войск и сил на северо-востоке России. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru Торжественная церемония встречи атомного подводного крейсера (АПКР) «Александр Невский» в пункте постоянного базирования Вилючинск

Профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсантами условного противника для безопасной стоянки отряда выполнили малые ракетные, противолодочные и минно-тральные корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России.

пресс-служба ВВО «При помощи технических средств моряки провели обследование прибрежной зоны, водной поверхности и подводной акватории для поиска разведывательных групп условного противника. Гранатометание проводилось ручными гранатами вокруг стоящих кораблей в секторах ответственности, а также из ручных и стационарных гранатомётов ДП-61 и ДП-65».

Отмечается, что профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсантами также были проведены в пункте базирования подводных лодок ТОФ в Вилючинске.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке, в пункте базирования подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) на мысе Казак вблизи Вилючинска, завершено строительство нового причала.

Читайте также: Военный ледокол провёл обколку льдов в Авачинской бухте на Камчатке