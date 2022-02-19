Корабли ТОФ выполнили профилактическое гранатометание в Авачинской бухте
Петропавловск-Камчатский, 19 февраля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. На внутреннем рейде Авачинской бухты на Камчатке были проведены профилактические гранатометания, которые с противодиверсионной целью выполнили экипажи кораблей охраны водного района войск и сил на северо-востоке России. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.
Профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсантами условного противника для безопасной стоянки отряда выполнили малые ракетные, противолодочные и минно-тральные корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России.
Отмечается, что профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсантами также были проведены в пункте базирования подводных лодок ТОФ в Вилючинске.
Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке, в пункте базирования подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) на мысе Казак вблизи Вилючинска, завершено строительство нового причала.
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