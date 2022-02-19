Каракас, , 08:38 — REGNUM Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес обвинил 18 февраля президента Колумбии Ивана Дуке в пособничестве вооруженным террористическим и наркогруппировкам, действующим на территории Венесуэлы. Об этом сообщает новостное агентство Ahora el Pueblo.

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По словам Родригеса, цель колумбийского лидера — вызвать у венесуэльского народа тревогу и напасть под этим прикрытием на органы власти. «Нам известно о 24 эпизодах, подкрепленных свидетельскими показаниями, которые доказывают также и роль США в оказании поддержки и продвижении планов Колумбии в предполагаемом заговоре против Венесуэлы», — добавил политик.

Глава ассамблеи заверил, что также для вторжения в Венесуэлу Дуке уже заручился поддержкой президентов и экс-президентов Чили, Парагвая, Бразилии.

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