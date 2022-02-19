Ростов-на-Дону, , 08:30 — REGNUM

На границе ЛНР Gtklnr.su

Ростовской области из федерального бюджета выделили 5 млрд рублей на оказание помощи беженцам из Донбасса, сообщил первый замгубернатора региона Игорь Гуськов.

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По его словам, как передает ТАСС, средства на выплаты гражданам по 10 тыс. рублей доведены до Министерства труда области, «и завтра сможем при регистрации начинать выплаты по этом порядку этих денсредств».

18 февраля президент РФ Владимир Путин поручил правительству срочно выплатить по 10 тыс. рублей каждому беженцу из Донбасса, прибывшему в Ростовскую область (РФ).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин переговорил с врио главы МЧС РФ Александром Чуприяном, которому поручил срочно лететь Ростовскую область и организовать все необходимое для размещения прибывающих.