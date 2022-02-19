Мишкинский район, Курганская область, , 08:26 — REGNUM В Мишкинском районе Курганской области осуждён 42-летний гражданин, обвиняемый в сексуальных преступлениях в отношении девочки. Об этом сообщает областное управление СКР.

Суд

Kakprosto.ru

По версии следствия, с помощью одной из социальных сетей он вступил с малолетней в переписку и вынудил высылать ему её фотографии интимного содержания. О противозаконных действиях стало известно после того, как её родители увидели переписку в телефоне и обратились в полицию.

Гражданин признал вину. Суд отмерил ему девять лет колонии строгого режима с ограничением свободы на год.