Донецк, , 08:24 — REGNUM Из Донецкой Народной Республики к 6:30 19 февраля по московскому времени в Россию эвакуированы 6603 человека. Об этом сегодня сообщает МЧС ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

Накануне, 18 февраля, лидеры Донецкой и Луганской народных республик — Денис Пушилин и Леонид Пасечник — объявили о том, что из-за угрозы нападения со стороны Украины они приняли решение эвакуировать граждан республик в Россию.

В первую очередь эвакуировать будут стариков, женщин и детей.

Предполагается, что эвакуированы будут сотни тысяч человек.