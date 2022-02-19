Москва, 19 февраля, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Назальную вакцину от коронавируса нужно сочетать со «Спутником V» в случае, если она даст неполную защиту. Об этом заявил Александр Гинцбург — директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

«Когда мы … узнаем, что назальная вакцина защищает на 100%, то тогда и укол «Спутника» не нужен будет. Если мы поймем, что она защищает на 70−80%, то нужно будет делать и то, и другое», — сказал он РИА Новости.

В октябре 2021 г. «Генериум» (фармакологическая кампания) подала заявку на клинические испытания назальной формы препарата от коронавируса «Спутник V».

Назальная форма будет переноситься легче, утверждают разработчики.