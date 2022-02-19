Сан-Сальвадор, , 08:23 — REGNUM Президент Сальвадора Наиб Букеле попросил Вашингтон «не вмешиваться» в дела его страны 18 февраля, сразу после того, как Сената США представил инициативу, направленную на анализ рисков, связанных с использованием криптовалюты в качестве основного платежного средства в Сальвадоре. Об этом сообщает новостное агентство Ahora el Pueblo.

Найиб Букеле Presidencia.gob.sv

Проект под названием «Закон об ответственности за использование криптовалюты в Сальвадоре» активно продвигается в Сенате Штатов Бобом Менендесом и Джимом Ришем. Их целью является анализ рисков, которые могут иметь место в случае использования биткоина в качестве платежной валюты для «кибербезопасности, экономической стабильности и демократии», но больше сенаторов интересует разработка плана, который поможет смягчить риски для финансовой системы США, ведь в настоящее время национальной валютой Сальвадора является именно доллар США.

Создатели проекта боятся, что принятие биткоина сможет ослабить санкционную политику США, и, напротив, усилить влияние Китая в этом центрально-американском регионе. Президент Сальвадора Наиб Букеле в ответ призвал законодателей «не пытаться контролировать то, что они не могут контролировать».

Сальвадор в сентябре 2021 года стал первой страной, принявшей биткоин в качестве законного платежного средства наряду с долларом США. В ответ на это Всемирный банк отказался далее поддерживать латиноамериканскую страну из-за «проблем с прозрачностью».

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