Пекин, , 08:19 — REGNUM Фристайлист из Новой Зеландии Нико Портеус стал победителем в дисциплине «хафпайп» на Олимпиаде в Пекине. Об этом 19 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фристайл 极博双板滑雪俱乐部; Zach Seward

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В лучшей из трех своих попыток новый олимпийский чемпион смог набрать 93,00 балла.

Второе место занял представитель США Дэвид Уайз с результатом 90,75 балла, бронзовую награду выиграл еще один новозеландский спортсмен — Алекс Феррейра, набравший 86,75 балла.

Российские спортсмены не принимали участия в этих соревнованиях. Для сборной Новой Зеланлии это вторая золотая медаль на Играх в Пекине.

Отметим, на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане Нико Портеус стал обладателем бронзовой награды в хафпайпе.