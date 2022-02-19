Киев, , 08:17 — REGNUM На фоне возможного «вторжения» РФ на Украину стало известно, сколько украинцев уехали за границу в даты, о которых в контексте начала «войны» писали западные СМИ. Об этом в Facebook сообщила Марьяна Олеськив — председатель Госагентства развития туризма.

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По ее словам, за 3 дня — 14, 15 и 16 февраля — Украину покинули 135 тыс. граждан. В 2021 г. в этот же период страну покинули 70 тыс. человек.

«На границе пробок не было, но раскуплены патроны в украинских оружейниках», — написала она.

Ранее The Sun писала, что РФ «вторгнется» на Украину в 03:00 по киевскому времени (04:00 мск) 16 февраля. Когда «предсказание» не сбылось, в материале появились изменения.