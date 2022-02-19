Эльче, Испания, 19 февраля, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Эльче» переиграл мадридскую команду «Райо Вальекано» в матче 25-тура чемпионата Испании. Об этом 19 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра состоялась на поле стадиона «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче и закончилась в пользу хозяев со счетом 2:1.

Счет в матче открыл защитник мадридцев Франсиско Гарсия, отличившийся на 52-й минуте, однако последовавшие за этим забитые мячи хозяев в исполнении аргентинских форвардов Гвидо Каррильо (76-я) и Эсекьеля Понсе (84-я) принесли победу «Эльче».

Отметим, по итогам матча в активе «Эльче» стало 29 очков, что позволяет клуб занимать тринадцатое место в турнирной таблице испанской Примеры. У «Райо Вальекано» 31 очко и одиннадцатая позиция.