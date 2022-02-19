Сочи, Краснодарский край, , 08:08 — REGNUM VI Международный кинофестиваль Sochi Film Festival стартовал в Сочи 18 февраля. Об этом сообщил ТАСС глава компании-организатора смотра «Фестиваль плюс» Виталий Карякин.

Кинофестиваль (сс) geralt

Карякин рассказал, что в конкурсную программу фестиваля вошли 103 картины из 25 стран. Открыл фестиваль фильм о Герое Советского Союза Евгении Андреевне Жигуленко.

Показы фильмов конкурсной программы продлятся до 20 февраля. После этого жюри объявит победителей в номинациях «Лучший художественный фильм», «Лучший анимационный фильм», «Лучший документальный фильм» и других категориях.

Международный кинофестиваль Sochi Film Festival проводится в Сочи с 2016 года. Тема кинофестиваля 2022 года: «Новые Кинематографисты».

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