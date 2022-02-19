Москва, 19 февраля 2022, 08:06 — REGNUM Константин Косачев — вице-спикер Совета Федерации — прокомментировал слова президента США Джо Байдена о нарушении прекращения огня ДНР и ЛНР. Об этом он написал в Facebook.
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Он заявил, что заявления главы Белого дома являются поощрением силовой операции со стороны властей Украины.
«Это — прямое поощрение силовой операции со стороны Киева, которую Запад покрывает сейчас и явно будет делать это впредь, лишь бы расправиться с РФ любым способом», — добавил он.
Слова лидера США Косачев назвал «предательством Вашингтона и их союзников» миллионов людей.
Ранее Джо Байден обвинил ДНР и ЛНР в нарушении прекращения огня в Донбассе.