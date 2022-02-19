Кито, 19 февраля, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Эквадор открыл 18 февраля сухопутную границу с Перу спустя два года блокировки, вызванной пандемией. Соответствующая церемония прошла на пограничном пункте Эль-Оро. Об этом сообщает новостное агентство Emol.

Commons.wikimedia.org Административная карта Эквадора

Для открытия границ было необходимо соблюсти ряд условий и санитарных процедур, установленных национальным комитетом по чрезвычайным ситуациям Эквадора. Власти заверили, что смогли пойти на подобный шаг только благодаря снижению уровня заражения COVID-19 и заметного прогресса в вакцинации.

Кроме того, страна в декабре 2021 года открыла также и сухопутную границу с Колумбией.