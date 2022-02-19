Ла-Пас, , 08:01 — REGNUM Боливийский судья, ведущий дело временного экс-президента Жанин Аньес, назвал 18 февраля приемлемым ходатайство защиты о ее переводе в больницу «до восстановления здоровья». Об этом сообщает новостное агентство Emol.

Жанин Аньес Facebook.com/SenadoBolivia

Один из адвокатов Аньес заявил, что та находится в критическом состоянии. Более того, из-за произошедшего 17 февраля обморока судебное слушание по ее делу пришлось прервать. «На вчерашнем слушании пять врачей пытались привести ее в состояние, в котором она смогла бы продолжать. Но тремор, онемение, судороги и рвота не давали ей это делать», — дополнил адвокат.

Экс-президент объявила голодовку за 10 дней до последнего судебного слушания. Жанин Аньес была задержана в 2019 году и обвинена в организации госпереворота после отставки президента Эво Моралеса.

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