Севастополь, 19 февраля, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Черноморский флот (ЧФ) ВМФ России провёл учения береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал» и «Бастион» по обороне побережья Крыма и Кавказа от вероятных ракетных ударов из акватории Чёрного моря корабельными группировками условного противника. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) на сайте Минобороны РФ.

Минобороны России БРК «Бастион»

пресс-служба ЮВО «В ходе учений расчёты ракетных комплексов совершили марши в назначенные позиционные районы, выполнили развёртывание пусковых установок, осуществили обнаружение надводных целей, их идентификацию и сопровождение. Действия условного противника имитировали корабли ЧФ. Поражение морских целей осуществлялось условными (электронными) пусками ракет».

В учениях, которые проводились в рамках масштабных военно-морских манёвров корабельных сил, морской авиации и подразделений береговых войск под общим руководством главнокомандующего ВМФ России, было задействовано более 500 военнослужащих и порядка 50 единиц военной и специальной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, во время учений десять бомбардировщиков морской авиации Черноморского флота Су-24 перебазировались с аэродромов Крыма на запасные, которые расположены в других российских регионах.