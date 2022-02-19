Москва, 19 февраля, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе граждан РФ на военные сборы в 2022 г. Документ опубликован на портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

В 2022 г. пребывающие в запасе граждане РФ будут проходить военные сборы в ВС РФ, войсках нацгвардии РФ, органах федеральной службы безопасности, органах госохраны.

Правительству и региональным властям поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом пребывающих в запасе граждан для прохождения сборов и их проведением.

Указ вступил в силу со дня опубликования — 18 февраля.

Сборы граждан РФ, находящихся в запасе ВС, являются плановым мероприятием по совершенствованию боевой выучки резервистов и проводятся ежегодно. Общая продолжительность сборов не может превышать 2 месяца.