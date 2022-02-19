Париж, , 07:47 — REGNUM Количество новых легковых автомобилей, зарегистрированных в странах Евросоюза в январе 2022 года, оказалось минимальным за последние 30 лет. Об этом свидетельствует отчёт ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).

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По данным ACEA, в первый месяц 2022 года жители стран ЕС зарегистрировали 682,6 тыс. новых легковых автомобилей, что стало историческим минимумом январских продаж автомобилей в ЕС. В сравнении с январём 2021 года продажи упали на 6%.

В январе 2022 года значительный рост показали только некоторые страны Центральной Европы. В частности, в Словакии продажи легковых автомобилей выросли на 72,6%, в Румынии — на 55,5%.

В Западной Европе почти на всех рынках зарегистрировано снижение числа регистраций новых авто. Среди четырёх крупнейших авторынков ЕС устойчивый рост (+8,5%) наблюдался только в Германии. В Испании продажи выросли на 1%, в Италии и Франции упали на 19,7% и 18,6% соответственно.

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