Южно-Сахалинск, 19 февраля, 2022, 07:38 — ИА Регнум. Пожар произошел в хозяйственной постройке в Южно-Сахалинске в ночь на 19 февраля, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Сообщается, что возгорание произошло в здании № 12 по улице Фархутдинова. Спасатели прибыли на место происшествия спустя девять минут после поступления сигнала о пожаре. К этому времени постройка была уже повреждена огнем на общей площади 35 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было. Причины возгорания выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля пожар произошел в строительном вагончике у поселка Высокогорный Енисейского района Красноярского края. В результате возгорания погиб мужчина, который пытался спасти документы из горящего строения. По предварительной версии, причиной пожара стало несоблюдение правил противопожарной безопасности.