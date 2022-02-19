Брюссель, , 07:31 — REGNUM ЕС и Африканский союз (АС) запускают инвестиционную программу по финансированию стран Африки на общую сумму €150 млрд до 2030 года, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 18 февраля на пресс-конференции по итогам саммита в Брюсселе.

Африка Иван Шилов © ИА REGNUM

Указанная программа станет первой частью европейской инвестиционной стратегии «Глобальный Портал» (Global Gateway). Проект считается средством противодействия китайской инициативе «Один пояс, один путь». Власти Евросоюза также обещают привлечь до €450 млн на усиление мер по вакцинации на африканском континенте.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля Reuters распространило информацию о том, что власти США выделят 11 странам Африки более $250 млн на приобретение вакцин от коронавирусной инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: Белый дом выделит Африке $250 млн на закупку вакцин