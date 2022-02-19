Брюссель, 19 февраля, 2022, 07:31 — ИА Регнум. ЕС и Африканский союз (АС) запускают инвестиционную программу по финансированию стран Африки на общую сумму €150 млрд до 2030 года, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 18 февраля на пресс-конференции по итогам саммита в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM Африка

Указанная программа станет первой частью европейской инвестиционной стратегии «Глобальный Портал» (Global Gateway). Проект считается средством противодействия китайской инициативе «Один пояс, один путь». Власти Евросоюза также обещают привлечь до €450 млн на усиление мер по вакцинации на африканском континенте.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля Reuters распространило информацию о том, что власти США выделят 11 странам Африки более $250 млн на приобретение вакцин от коронавирусной инфекции.