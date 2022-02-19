Оттава, , 07:26 — REGNUM Канадский парламент возобновит работу не ранее 21 февраля из-за продолжающейся полицейской операции, которая призвана положить конец акции протеста дальнобойщиков в Оттаве. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Конвой свободы возле парламента Канады в Оттаве ΙΣΧΣΝΙΚΑ-888

Ситуация в столице была проанализирована на совещание оперативной группы с ключевыми министрами и начальниками полиции, которое провёл Трюдо.

пресс-служба премьер-министра Канады «Группа отметила, что ситуация в Оттаве привела к беспрецедентной отмене пятничного заседания Палаты общин и продлению перерыва в работе Сената Канады до 21 февраля из-за продолжающихся операций правоохранительных органов».

Напомним, протестующие против коронавирусных ограничений дальнобойщики, которых поддержали тысячи жителей Оттавы, перекрыли улицы вокруг парламента, организовав шумную зону, куда канадцы приходили с детьми гулять, играть в футбол и просто разговаривать. 14 февраля, впервые в истории Канады, правительство применило закон о ЧС. К настоящему времени сообщается о задержании более 100 активистов протеста.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Онтарио, Канада, начала арестовывать дальнобойщиков, пытаясь положить конец трёхнедельной блокаде в столице, которую окружили сотни водителей грузовиков в протест против принудительной вакцинации от коронавируса.

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