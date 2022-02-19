Москва, 19 февраля, 2022, 07:26 — ИА Регнум. Если начнется война, именно Европа станет ареной военных действий, хотят ли этого жители, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«Хотелось бы обратиться к депутатам европейских стран: спросите своих избирателей, хотят ли они войны? И второй вопрос: что вы делаете, чтобы её предотвратить?» — отметил Володин в телеграм-канале.

Он еще раз подчеркнул, что Россия не хочет воевать, но если возникнет угроза жизни граждан РФ и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР, РФ страна встанет на их защиту.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, США считают, что Россия попытается атаковать Украину в ближайшие дни.