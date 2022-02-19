Вашингтон, , 07:07 — REGNUM Заявления американских властей США о том, что Россия якобы готовит «неминуемое вторжение» на Украину, являются частью информационной кампании против РФ. Об этом заявил журналистам российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, 19 февраля сообщили в пресс-службе дипломатической миссии.

Анатолий Антонов Mil.ru

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Он подчеркнул, что Соединенных Штаты не перестают распространять откровенную ложь. Антонов обратил внимание на новую попытку дезинформации, касающуюся эвакуации жителей Донбасса.

«Особое недоумение вызывает новый «вброс» со стороны американских официальных представителей относительно эвакуации граждан с территории ЛНР и ДНР… Наша готовность принять у себя дома мирных жителей Донбасса, опасающихся за свою жизнь, воспринимается Вашингтоном как элемент пропаганды, направленной на оправдание «неминуемого вторжения» на Украину», — отметил дипломат.

По словам посла, подобные обвинения являются попыткой США оказать давление на Россию и обесценить ее предложения по безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля американский президент Джо Байден обвинил Россию в планах «вторгнуться» на Украину в «ближайшие дни». Глава Пентагона заявил, что это утверждение нельзя считать блефом.

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