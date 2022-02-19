Вашингтон, 19 февраля, 2022, 06:58 — ИА Регнум. Причастность России к кибератакам неустановленных хакеров на сайты украинских банков категорически отвергли в посольстве РФ в США. Заявление об этом 19 февраля размещено пресс-службой диппредставительства в Twitter.

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В российском посольстве назвали безосновательными заявления администрации Белого дома о якобы причастности России к кибератакам на сайты украинских банков. Российские дипломаты отметили, что Москва никогда не проводила и не проводит в виртуальном пространстве никаких «злонамеренных» операций.

Утверждения советника американского лидера по кибербезопасности Энн Нойбергер, что якобы в распоряжении Вашингтона есть информация, подтверждающая причастность «российского правительства» и Главного разведывательного управления российского Генштаба к хакерским атакам на банки Украины, в российском посольстве в Вашингтоне названы «откровенно антироссийскими».

Напомним, хакерская атака на сайты министерства обороны, вооруженных сил Украины, а также «Приватбанка» и «Ощадбанка» была совершена 15 февраля. Министр информации Украины Михаил Федоров заявил, что изначально вектор кибератаки исходил «из Китая и России».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Белом доме заявили о вине России в хакерских атаках на ряд сайтов Украины.