Москва, , 06:53 — REGNUM Военнослужащие дислоцированного в Нагорном Карабахе российского миротворческого контингента совместно с благотворителями провели гуманитарную акцию в детском саду села Ашан, расположенного в Мартунинском районе вблизи линии разграничения сторон. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Дети Эмилия Никитенко © ИА REGNUM

представитель российского миротворческого контингента Александр Кудрин «Сегодня была проведена гуманитарная акция в населённом пункте Ашан Мартунинского района. В детском садике 27 детей получили развивающие игры, наборы для рисования, пластилины».

По данным российского оборонного ведомства, миротворцы планируют в первом квартале 2022 года провести в городах, сёлах и отдалённых районах Нагорного Карабаха, в том числе в Лачинском коридоре, более тридцати различных гуманитарных акций.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат парламента Азербайджана Эркин Гадирли обвинил российских миротворцев, находящихся в Нагорном Карабахе, в том, что они строят там школы и больницы.

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