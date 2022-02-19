Луганск, 19 февраля, 2022, 06:45 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли из минометов три населенных пункта в Луганской Народной Республике, сообщает пресс-служба представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) на официальном канале в Telegram.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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«Н. п. Горское — Первомайск: миномет 120 мм (6 мин); н. п. Старый Айдар — Металлист: миномет 120 мм (12 мин); н. п. Трехизбенка — Славяносербск: миномет 120мм (12 мин)», — заявили в центре.

Пока сведений о возможных пострадавших или погибших не приводится. В ЛНР оценивают нанесенный обстрелами ущерб и уточняют обстановку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики ВСУ обстреляли ряд населенных пунктов в ДНР. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик отдали распоряжение об эвакуации женщин и детей в Россию. Уже несколько тысяч беженцев прибыли в Ростовскую область.