Сухум, 19 февраля, 2022, 06:36 — ИА Регнум. Абхазская столица Сухум готов принять жителей городов Донецк и Луганск в связи с обострением ситуации в Донбассе, 18 февраля сообщили в пресс-службе столичной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Абхазия

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

Отмечается, что соответствующее предложение мэр Сухума Беслан Эшба передал через своих заместителей Автандила Сурманидзе и Астамура Ашубу главам Донецка и Луганска Алексею Кулемзину и Манолису Пилавову. Руководители городов выразил благодарность сухумским властям за указанный шаг.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля врио главы МЧС РФ Александр Чуприян в ходе совещания в Ростове-на-Дону поручил определить список российских регионов, готовых принять жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, которых эвакуируют в Россию.