Екатеринбург, , 06:35 — REGNUM В Уральском федеральном округе за 2021 год было обнаружено 60 тыс. правонарушений в миграционной сфере. Об этом на совещании с главой Совбеза РФ Николаем Патрушевым заявил полпред Владимир Якушев.

Владимир Якушев

Minstroyrf.ru

Он отметил, что в этой сфере нужно использовать самые жёсткие меры. Особенно в ходе борьбы с групповыми нарушениями правопорядка и с преступлениями, имеющими общественную опасность.

«Речь идет о выдворении иностранных граждан с последующим запретом на въезд в Россию. Такие вещи надо пресекать сразу же», — прописал полпред рецепт.

Как сообщало ИА REGNUM, совещание было проведено 18 февраля. А ранее, 11 февраля, в Екатеринбурге мигранты избили педагога и её дочь. Поначалу полиция задержала только одного нападавшего, и только после разразившегося скандала стражам порядка пришлось поймать ещё одного. К настоящему времени оба арестованы, им предъявлены обвинения. При этом оказалось, что ранее они уже нарушали закон.