Вашингтон, 19 февраля, 2022, 06:34 — ИА Регнум. Прибытия колонн большегрузных автомобилей и акций протеста ожидает полиция округа Колумбия в марте по случаю выступления президента США Джозефа Байдена в Вашингтоне. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба полиции Капитолия.

(сс) U.S. Air National Guard Национальная гвардия США у Капитолия

Американский лидер готовится выступить перед обеими палатами Конгресса США с традиционным посланием «О положении страны» в Вашингтоне. В связи с этим сотрудники правоохранительных органов ожидают прибытия в столицу США колонн грузовиков и протестных акций. Отмечается, что полиция Капитолия будет следить за соблюдением законной деятельности со стороны протестующих в рамках первой поправки к конституции США, гарантирующей право на свободу слова и собраний.

Уточняется, что полиция Капитолия тесно сотрудничает с другими службами и ведомствами в целях обеспечения безопасности сенаторов и первого лица государства. Полиция округа Колумбия допускает, что на улицах Вашингтона могут быть размещены заградительные барьеры, однако окончательное решение ещё не принято.

Министерство внутренней безопасности США предполагает, что в ряде крупных городов могут состояться акции протеста, аналогичные тем, что были организованы дальнобойщиками в соседней Канаде. Допускается, что организаторы акций могут перекрывать дороги, протестуя против карантинных ограничений и обязательной вакцинации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Канаде продолжаются задержания лидеров протеста дальнобойщиков против введённых властями коронавирусных ограничений.