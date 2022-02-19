Екатеринбург, , 06:25 — REGNUM В регионах Уральского федерального округа за 2021 год увеличилось количество иностранных мигрантов. Об этом на совещании по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности заявил полпред Владимир Якушев.

Владимир Якушев

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На миграционный учёт поставили почти 900 тыс. гостей из-за рубежа, а сняли 750 тыс. А для ведения трудовой деятельности было оформлено больше трёх тысяч разрешений и 133 тыс. патентов.

Как сообщало ИА REGNUM, совещание прошло 18 февраля. Его провёл глава Совбеза РФ Николай Патрушев.