Ла-Пас, 19 февраля, 2022, 06:25 — ИА Регнум. Бывшую исполняющую обязанности президента Боливии Жанин Аньес, которая 9 февраля объявила голодовку, не смогли доставить из тюрьмы в больницу из-за заблокировавших движение манифестантов. Об этом 18 февраля сообщает телеканал Unitel Bolivia.

Web.senado.gob.bo Жанин Аньес (в центре)

После оглашения решения суда о госпитализации голодающей Аньес, у тюрьмы собрались протестующие граждане, заблокировавшие вывоза бывшей и.о. президента в медицинский центр. В связи с возникшей ситуацией, судья принял решение о доставке врачей для оказания помощи Аньес непосредственно в тюрьму.

Аньес, которой в рамках уголовного дела о государственном перевороте в 2019 году было предъявлено обвинение в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре, считает себя жертвой политического преследования.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшая исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес, которая ранее объявила голодовку в тюрьме, почувствовала себя плохо на заседании суда.