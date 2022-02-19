Тегеран, , 07:33 — REGNUM 18 февраля член Парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике заявил, что Европе и США лучше отказаться от провальной политики санкций и конфронтации с Исламской Республикой, а также признать ядерные знания Тегерана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Флаг Ирана Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Исламская Республика продвинулась в области ядерной науки, которая является ключевой наукой современности и имеет множество применений в медицинской промышленности и различных других областях», — заявил Аббас Голру в интервью IRNA.

«Соединенные Штаты с их провальной политикой санкций не могут никак ограничить ядерную программу Исламской Республики», — отметил он, заявив, что Европе и США лучше отказаться от подобной политики и конфронтации с Ираном.

«Конечно, Исламская Республика Иран готова к любому конструктивному взаимодействию со сторонами», — подчеркнул иранский депутат.