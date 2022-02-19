Тегеран, 19 февраля, 2022, 08:12 — ИА Регнум. 18 февраля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан заявил, что Мюнхенская конференция по безопасности является хорошей возможностью для расширения сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Mfa.gov.ir Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан

Амирабдоллахиан отметил, что Мюнхенская конференция по безопасности предоставит возможность объявить о внешней политике администрации Ирана и позицию государства по региональным вопросам, не в последнюю очередь по текущим кризисам в Западной Азии.

Министр иностранных дел Ирана сделал это заявление по прибытии в Германию для участия в 58-й Мюнхенской конференции по безопасности (MSC).

Говоря о ведущихся в Вене переговорах по отмене незаконных санкций против Ирана, Амирабдоллахиан сообщил: «Что касается Ирана и активных инициатив, которые он выдвинул за столом переговоров, мы очень близки к хорошему соглашению».

Он подчеркнул, что именно западные стороны должны проявить свою истинную инициативу и гибкость.

Напомним, что восьмой раунд переговоров по отмене всех антииранских санкций начался 27 декабря в Вене.