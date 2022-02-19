Донецк, 19 февраля, 2022, 06:12 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли из минометов населенный пункт Васильевка в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба представительства ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) на официальном канале в Telegram.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 05:15 — н.п. Новоселовка вторая — н.п. Васильевка: выпущено 4 мины калибром 82 мм», — заявили в центре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики ВСУ обстреляли населенный пункт Стыла и поселок шахтам имени Гагарина на территории ДНР. По ним каратели выпустили 34 мины из минометов калибром 120 мм. По Стыле украинские боевики выпустили 27 боеприпасов, по второму поселку — семь мин. Сведений о пострадавших и о повреждениях инфраструктуры пока не поступало.