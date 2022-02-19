Тегеран, 19 февраля, 2022, 07:34 — ИА Регнум. 21 февраля президент Ирана Ибрагим Раисиотправится в Катар, чтобы встретиться с эмиром и принять участие в саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Hossein Razaqnejad Ибрагим Раиси

Президент Раиси отправится с двухдневным визитом в Катар по официальному приглашению эмира Катара шейхаТамима бен Хамада Аль Тани.

Напомним, что 27 января 2022 года министр иностранных дел Катара Мохаммед бен Абдулрахман Аль Танив ходе встречи направил официальное приглашение эмира Катара президенту Ирана Ибрагиму Раиси принять участие в Саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

Сообщается, что в ближайшие дни в Катаре состоится саммит ведущих экспортеров природного газа. Министр нефти Ирана также встретится со своим катарским коллегой в кулуарах данного мероприятия.

По словам неназванного источника, оба министра обсудят обмен газом, общие позиции в торговле газом и на мировых рынках, а также создание совместных наукоемких компаний в области нефти и энергетики.